Wynajmował drogie apartamenty. Poprosił o pomoc. Ludzie wpłacili 10 tys. zł

31 stycznia zakończyła się zbiórka, którą warszawski przedsiębiorca uruchomił, by zebrać pieniądze na utrzymanie swojego biznesu. Maciej Chojecki wynajmował przed pandemią 17 apartamentów, które następnie podnajmował na pobyt krótkoterminowy. W dobrych czasach przynosiło to satysfakcjonujące wynagrodzenie, lecz gdy turyści przestali przyjeżdżać do stolicy, Chojecki nie miał z czego utrzymać lokali.