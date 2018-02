Chodzą do pracy mimo grypy i zarażają. Firmy bezradne

Nie wszyscy chorzy na grypę chcą brać L4. Firmy zaś nie mogą nakazać choremu pracownikowi, by poszedł do domu i tam wydobrzał.

W przepisach brak regulacji pozwalającej pracodawcy na odsunięcie chorego pracownika od obowiązków – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Teoretycznie firma może prosić go o opuszczenie miejsca pracy, kiedy jest chory. Jeśli jednak będzie on upierał się, że do lekarza nie pójdzie, bo jego dolegliwości są na podłożu alergicznym, szef nie będzie miał tego jak zweryfikować, tłumaczą zapytani przez gazetę eksperci.