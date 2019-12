Choinka na dachu samochodu? Zrób to tak, by nie "zarobić" mandatu za 500 zł

Wygoda niekiedy dużo kosztuje. Nieprawidłowe przewożenie choinki na dachu samochodu może skutkować mandatem w wysokości nawet 500 zł. Podpowiadamy, jak tego uniknąć.

Jak przewieźć choinkę? To pytanie co roku zadaje sobie spora część kierowców. Dorodne drzewka ważą ok. 20-30 kg i często mają ponad 2 metry długości. Skoro więc nie przewieziemy go w bagażniku, to pozostaje dach samochodu.