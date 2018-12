Kilkaset złotych mandatu za choinkę na dachu. Policjanci nie będą mieli litości

Transport choinki na dachu samochodu może okazać się kosztownym rozwiązaniem. Za złe przewożenie drzewka można dostać od 150 do nawet 500 zł mandatu. Spora grupa Polaków po drzewko udaje się na dzień przed wigilią lub samego 24 grudnia.

Choinka na dachu auta? To może być kosztowne rozwiązanie (East News)

Jak przewieźć choinkę? To pytanie co roku zadaje sobie spora część kierowców. Dorodne drzewka ważą ok. 20-30 kg i często mają ponad 2 metry długości. Mogą więc okazać się problematyczne w przewozie. I to nawet jeżeli dysponujemy większym samochodem. Z drugiej strony późniejsze czyszczenie auta z licznych igiełek również nie należy do największych przyjemności.

Drzewko do bagażnika się nie mieści, więc zostaje… dach. To możliwe, ale trzeba pamiętać o odpowiednim oznakowaniu. Gdy go zabraknie, policja może nas zatrzymać do kontroli i wlepić mandat - ostrzega serwis TVN24 Biznes i Świat. Jak tłumaczy serwis, drzewo świąteczne koniecznie powinno być skierowane czubkiem do tyłu auta.

Kilka lat temu niemiecki automobilklub ADAC przyjrzał się bliżej tej kwestii - przeprowadził crashtest pojazdu z choinką na dachu. Źle przywiązana, przy zderzeniu "wystrzeliła" z ogromną siłą. Wnioski? Jak podkreślają dziennikarze Moto WP - z drzewkiem jeździmy ostrożnie i dobrze je mocujemy.

Jak podpowiadają, do montażu niezbędne będą poprzeczne belki bagażnika dachowego, do których będziemy mogli przywiązać choinkę. Do mocowania należy użyć solidnych, nierozciągliwych taśm. Sznurki lepiej zostawić na inną okazję.

Jednocześnie choinka wystająca poza obrys samochodu musi być dobrze oznaczona. Jak? Czubek musimy udekorować biało-czerwoną chorągiewką. Po zmroku prawo wymaga zamocowania światełek - czerwonego i odblaskowego.

Z przodu pojazdu pień może wystawać maksymalnie na 0,5 m i również musi być oznaczony pomarańczową chorągiewką. Jeżeli na czas przewozu nie umieścimy tych elementów, to narażamy się na mandat w wysokości 150 zł.