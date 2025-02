Chore dziecko na dzień przed koloniami. Organizator zwróci pieniądze?

- Oferta first minute na półkolonie na początku grudnia kosztowała 700 zł, była ważna przez dwa tygodnie. Później wzrosła o 100 zł. Zainteresowanie było duże, miejsca wyprzedały się w kilkanaście dni. Oferta obejmuje zajęcia i opiekę dla chłopców przez dziewięć godzin z wyżywieniem plus wyjście do kina. Chłopcy będą mieli zajęcia z robotyki, wyjście na łyżwy i prace manualne - opowiadał Łukasz z Warszawy bohater naszego tekstu o cenach półkolonii.