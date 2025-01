Nietypowa oferta pracy. Szukają ludzi do zbierania pieczarek

Zakres obowiązków zbieracza pieczarek obejmuje zbiór, segregację oraz klasyfikację okazów. Kandydaci nie muszą mieć żadnego wykształcenia, aby aplikować na to stanowisko. Jedyne, czego oczekuje pracodawca, to zdolności manualne .

Warto jednak zauważyć, że praca jako zbieracz pieczarek nie każdemu przypadnie do gustu. W ogłoszeniu czytamy, że czas wykonywania zadań jest nienormowany (w godz. od 6:00 do 22:00, również w dni ustawowo wolne).

Z ogłoszenia wynika zatem, że zbierając pieczarki na terenie woj. mazowieckiego można zarobić więcej niż płaca minimalna. Od 1 stycznia 2025 r. najniższe wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - do 30,50 zł brutto .

W porównaniu do 2024 r. jest to kwota wyższa o 249,39 zł netto, co w skali roku przekłada się na dodatkowe 2992,68 zł. Oto ile wynosiła płaca minimalna w ostatnich latach: