Chytry Włoch nie zaoszczędził. Bolesna grzywna za dwie kanapy

Straż miejska i "The lion sleeps tonight"

Straż miejska postanowiła podkreślić swoje działanie, nagrywając całą operację i publikując ją w internecie. Do nagrania dodali specjalne muzyczne tło — piosenkę "The lion sleeps tonight". Na stronie zamieścili również zabawne hasło-ostrzeżenie: "Zgubiłeś coś? Straż miejska to odnajdzie i przywiezie ci do domu". W ten sposób chcieli pokazać, że nieodpowiedzialne zachowania nie zostaną przez nich zignorowane.