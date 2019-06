Ciężkie przedpołudnie dla klientów. Kłopoty z logowaniem do Alior Banku i Banku Pocztowego

Problemy z logowaniem do systemu internetowego Alior Bank. Bank przyznaje, że jest problem, ale wkrótce zostanie rozwiązany.

- Mamy nadzieję, że niebawem wszystko wróci do normy, bardzo przepraszamy za chwilowe utrudnienia. Zapewniamy, że nasi eksperci IT robią wszystko, aby system jak najszybciej wrócił do poprawnego działania - oświadczył bank.