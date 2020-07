Cirque du Soleil złożył wniosek o upadłość. Przedstawienie musi jednak trwać, jak śpiewał Freddie Mercury

Twórcy Cirque du Soleil pokazali, że prawdziwy cyrk to nie tresowane zwierzęta, lecz kunszt artystów, którzy wykonując akrobacje potrafią przykuć uwagę widzów przez blisko dwie godziny. Grupa podróżowała po całym świecie i choć bilety na ich przedstawienia były wiele razy droższe niż do zwykłych cyrków, bardzo szybko się wyprzedawały. Dobra passa towarzyszyła grupie od 36 lat. Koronawirus, który uderzył we wszystkich artystów na świecie, okazał się dla Cirque du Soleil ciosem ostatecznym.