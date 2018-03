Cisza nocna na lotnisku Chopina. Od niedzieli samoloty nie polecą między 23.30 a 5.30 rano

Od niedzieli 25 marca na Porcie Lotniczym im. Chopina będzie obowiązywać cisza nocna. To oznacza, że samoloty nie będą mogły latać między godziną 23.30 a 5.30. Wyjątkiem będzie awaria maszyny lub opóźnienie. Decyzja związana jest ze skargami mieszkańców stolicy, którzy narzekali na hałas.

Zarząd Lotniska Chopina już w zeszłym roku poinformował, że wprowadzi ciszę nocną. Przepisy wchodzą w życie od niedzieli 25 marca. Dla pasażerów to dość istotna zmiana - oficjalnie żadeń samolot nie będzie mógł wylecieć ani wylądować w godzinach 23.30-5.30 rano. To wiąże się z nowym rozkładem lotów, który wprowadzają wszyscy korzystający z lotniska przewoźnicy.

Lotnisko będzie jednak otwarte – dla pasażerów czekających na poranne loty oraz będzie pełnić rolę portu awaryjnego. Jak powiedział dyrektor portu Mariusz Szpikowski w rozmowie z Polskim Radiem, między godziną 23.30 a 5.30 rano startowało i lądowało zwykle kilkanaście samolotów. Z godzin nocnych korzystały do tej pory głównie samoloty czarterowe oraz tani przewoźnicy. W sumie na lotnisku obsługiwano rocznie 15,5 mln pasażerów.

Z zapowiedzi rządu wynika, że Port im. fryderyka Chopina w Warszawiezostanie zamknięty w 2027 roku. Wiąże się to z decyzją o otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego, o czym informował pełnomocnik rządu do spraw CPK, Mikołaj Wild. Ma to być lotnisko bazowe m.in. dla PLL LOT, a port lotniczy "Solidarność" ma powstać w miejscowości Stanisławów, w gminie Baranów.