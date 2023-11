Co dalej z Holecką w TVP? Niedługo zostanie objęta ochroną

"Fakt" dodaje, że gdy prezenterka zostanie już objęta ochroną przedemerytalną, to aby doszło wówczas do jej zwolnienia, nowe władze TVP musiałyby powołać się na zawarte w Kodeksie pracy wyjątki. Wśród nich wymieniane są między innymi uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub sytuacja ogłoszenia upadłości i likwidacji pracodawcy. Holecką można byłoby też zwolnić dyscyplinarnie, jeśli wykazano by "ciężkie naruszenie zasad przez pracownika".