Co dalej z "Sylwestrem Marzeń"? Czasu na decyzję coraz mniej

Najwyższe średnie miesięczne wynagrodzenia - jak pisze NIK - uzyskiwali dyrektorzy i ich zastępcy. W 2020 roku było to średnio 23 tys. zł (w przedziale od 11 tys. do 64 tys. zł), w 2021 roku - średnio 24,5 tys. zł (od 13 tys. zł do 69,5 tys. zł), a w 2022 roku - średnio 26,3 tys. zł (od 13,4 tys. zł do 55,7 tys. zł).