Co piąty użytkownik oferowanej przez Credit Agricole Bank Polska i Grupę EFL Strefy Biznesu to rolnik

Co piąty aktywny klient Strefy Biznesu to producent rolny. Strefa Biznesu jest platformą cyfrową, w ramach której można w prosty sposób zarządzać wszystkimi swoimi produktami finansowymi. Przedsiębiorcy zyskują również dostęp do usług dodatkowych wspierających prowadzenie biznesu. Po raz pierwszy w Polsce w jednym miejscu przedsiębiorca może otrzymać kompleksowy pakiet produktów bankowych, leasing, najem oraz pożyczkę. "Strefa Biznesu to pierwsze korporacyjne rozwiązanie na polskim rynku, które daje przedsiębiorcy dostęp w jednym miejscu do najważniejszych produktów finansowych takich jak kredyt, pożyczka czy ubezpieczenie oraz wielu usług dodatkowych wspierających prowadzenie biznesu, jak podpis kwalifikowany, księgowość czy pakiety medyczne. I już przy okazji pierwszych urodzin śmiało możemy powiedzieć, że na takie narzędzie czekało wiele osób. Okazuje się, że w szczególności rolnicy.

Tak jak w przypadku leasingu i pożyczek, rolnicy wybierają te narzędzia finansowe z uwagi nie tylko na korzyści finansowe, ale też na oszczędność czasu i zmniejszenie formalności. Tak również jest ze Strefą Biznesu. W jednym miejscu mają dostęp do wielu narzędzi, wystarczy jedno logowanie. Dla rolnika, który ma na głowie zarówno prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz jego pełną księgowość i finanse, każda minuta jest cenna. I jeśli tylko dostanie odpowiednie narzędzie, które przyniesie oszczędność czasu, z chęcią z niego korzysta. Bo wbrew często mylnej opinii, polscy rolnicy są jednymi z najbardziej zorientowanych cyfrowo przedsiębiorców w Polsce" - zwraca uwagę Paweł Bojko, wiceprezes zarządu EFL.

Rolnicy kluczowymi klientami firm leasingowych

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że rolnicy nie przestają inwestować w swój sprzęt. Co czwarta maszyna wyleasingowana w Polsce w 2024 roku to była maszyna rolnicza (biorąc pod uwagę wartość finansowanego środka trwałego). W sumie w ubiegłym roku firmy leasingowe udzieliły finansowania (leasing i pożyczki) na sprzęt rolniczy o łącznej wartości aż 6 mld zł. Co więcej, ten rok również zaczął się pod kątem inwestycyjnym bardzo dobrze. W okresie styczeń-luty wartość leasingu i pożyczek na maszyny rolnicze wyniosła prawie 900 mln zł, co daje ponad 13% wzrost w ujęciu rocznym. "Polscy rolnicy wiedzą, że muszą konsekwentnie rozwijać się, aby być konkurencyjnymi nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Spełnienie wyśrubowanych norm w zakresie jakości czy ekologii produktów wymaga wielkich nakładów finansowych, między innymi w park maszynowy. Najczęściej w tym celu sięgają po leasing lub pożyczkę, bo mogą łączyć je z różnymi dotacjami oraz ograniczyć do minimum formalności. Podobnie jest ze Strefą Biznesu, która cieszy się sporym zainteresowaniem w tej grupie klientów" - dodaje Paweł Bojko.

Rolnicy coraz bardziej scyfryzowani

Ze Strefy Biznesu, która oferowana jest od roku, korzysta już ponad 50 tys. użytkowników. Są to przedstawiciele różnych branż, ale dominującą grupę stanowią rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy rolni, którzy potrzebują intuicyjnego i wygodnego narzędzia do obsługi finansowo-księgowej części ich działalności. Co piąty aktywny klient korzystający ze Strefy Biznesu to rolnik. W zeszłym roku aż 77% rolników weszło do Strefy poprzez mobilny proces otwierania konta bankowego. "Strefa Biznesu to nasza odpowiedź na potrzeby małych firm i agrobinzesu. Zdejmujemy przedsiębiorcom z głowy logistykę związaną z prowadzeniem biznesu i pozwalamy im skupić się na rozwoju. Łatwy dostęp do różnorodnych form finansowania, ułatwienia w prowadzeniu rozliczeń, bazy klientów czy pakiety medyczne - to są realne korzyści dla każdego użytkownika tego serwisu. Zachęcam wszystkich do przetestowania jego możliwości" - podkreśla Damian Ragan, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

