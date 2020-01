Co się dzieje z paczką, która nie trafiła do adresata? Można ją odzyskać dzięki tajemniczemu wydziałowi poczty

Zastanawiasz się, co dzieje się z paczką czy przesyłką, która nie dotarła do ciebie przed świętami? Jeśli nadawca wysłał ją za pośrednictwem Poczty Polskiej, ale źle wpisał adres albo popełnił inny błąd, masz sporą szansę ją dostać. Musisz tylko skontaktować się z jednym z najbardziej tajemniczych zespołów - Wydziałem Niedoręczalnych Przesyłek w Koluszkach.



Takie przesyłki trafiają do Koluszek – czyli miasta znanego z prawdopodobnie najdłuższego w Polsce przejścia podziemnego pod torami. Kolej podzieliła miejscowość na pół. Z jednej części do drugiej można dostać się jedynie tunelem i dwoma wiaduktami.

Ale Koluszki znane są również z czegoś innego. To tu działa pocztowa "czarna dziura", czyli specjalny oddział zajmujący się zbieraniem przesyłek niedoręczalnych. Kiedy paczki albo koperty nie odbierze adresat, a i nadawca nie chce mieć już z nią nic wspólnego, przesyłka rusza w drogę do Koluszek.

Czemu przesyłki giną w drodze?

A tych może być sporo: od złego adresu na kopercie, po odmowę przyjęcia przez adresata, a potem nadawcę – bo ten musiałby za to ponownie zapłacić. W przypadku kiedy cena za usługę przewyższa wartość przesyłki, to się po prostu nie opłaca.

Wbrew pozorom praca w Wydziale Niedoręczalnych Przesyłek nie jest rutynowa. Załoga to ludzie przede wszystkim ostrożni. Do Koluszek dotarło już kilka bomb, jadowitych pająków i innych żywych stworzeń. Każda paczka jest najpierw skanowana w celu określenia jej zawartości. Żywność idzie jak najszybciej do utylizacji. Reszta paczek jest otwierana, a ich zawartość starannie katalogowana.

Paczki już nie kupisz

Do dziś można znaleźć w sieci informacje o tym, że poczta raz na kwartał organizuje licytacje przesyłek niedoręczonych. Ale to już od kilku lat nieaktualne.

- Ostatnią licytację w Koluszkach zorganizowaliśmy w 2012 roku. Zainteresowanie licytacjami było znikome, więc z nich zrezygnowaliśmy. Obecnie przesyłki niedoręczone, po okresie oczekiwania (określonym w regulacjach), przekazywane są do utylizacji do firmy zewnętrznej – informuje nas biuro prasowe Poczty Polskiej.

Jeśli do kogoś nie dotarła przesyłka, na którą czekał, powinien zwrócić się do Wydziału Niedoręczalnych Przesyłek z prośbą o jej odszukanie. Pomoże podanie jak największej liczby szczegółów dotyczących zawartości, adresata i nadawcy.

Co ciekawe – właśnie do Koluszek trafiają też listy zaadresowane do św. Mikołaja. Prawda jest taka, że nie dotrą do Rovaniemi, lecz skończą swój żywot jako przedmiot do utylizacji. Może i św. Mikołaj istnieje, ale wiele dzieci nie pamięta o konieczności naklejenia znaczka na kopertę i podania prawidłowego adresu.