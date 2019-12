Przesyłki wyglądały, jakby ktoś je rozszarpał. Poczta Polska nie uznaje reklamacji pani Grażyny

- Ręce mi opadły z bezsilności, że tak mnie potraktowano - pisze do nas rozżalona czytelniczka. Przesyłki, które pani Grażyna nadała do córki, mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, dotarły za Ocean w opłakanym stanie. Poczta Polska nie uznała reklamacji. Kobieta nie zamierza się poddać.

Przesyłki, które nasza czytelniczka wysłała do córki, dotarły za Ocean w opłakanym stanie. (East News, Fot: Mateusz Jagielski/East News)

Pani Grażyna skontaktowała się z nami za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl. Wysłała do nas zdjęcia uszkodzonych przesyłek, które nadała do swojej córki. Paczki były rozerwane i zniszczone. Wyglądały zupełnie tak, jakby psy urządziły sobie z nich zabawkę.

Poczta Polska nie uznała reklamacji. - Ręce mi opadły z bezsilności, że tak mnie potraktowano - pisze nasza czytelniczka.

Kilka miesięcy temu pani Grażyna nadała trzy paczki do swojej córki do Stanów Zjednoczonych.

- Mam wrażenie, że byłam na poczcie zapamiętana, bo chyba jako pierwsza wysyłałam paczkę za pośrednictwem usługi Global Express. Pracownica nie do końca wiedziała, jak to działa, więc musiałam jej podpowiadać - mówi pani Grażyna. Przesyłki zostały wysłane bez problemów.

Gdy kolejnego dnia nasza czytelniczka zjawiła się w urzędzie pocztowym, została "zaczepiona" przez pracownicę.

- Powiedziała mi, że moje przesyłki były uszkodzone i w Warszawie je zabezpieczono. Nie wiedziałam do końca, co to znaczy. Wysyłałam w specjalnych kartonowych kopertach kupionych na poczcie, więc z mojej strony wszystko było w porządku - tłumaczy przejęta pani Grażyna.

Kiedy przesyłki dotarły do Stanów Zjednoczonych, córka pani Grażyny nie wierzyła w to, co zobaczyła. Paczki były uszkodzone i porozrywane, a zabezpieczenie, o którym wcześniej mówiła pracownica poczty, to były zwykłe gumki recepturki.

- W środku były książeczki dla mojego wnuka. Do córki prezent dotarł w tragicznym stanie - komentuje nasza czytelniczka.

Pani Grażyna złożyła reklamację, której (po 3 miesiącach oczekiwania) nie uwzględniono.

- W odpowiedzi na nieuznaną reklamację powiedziano mi, że paczki wyszły z Polski nieuszkodzone, a to nieprawda. Jakby zrzucali winę na amerykańską pocztę - tłumaczy pani Grażyna.

Kobieta dodaje, że gdy jej córka odebrała przesyłki, od razu zrobiła zdjęcia jako dowód potrzebny do reklamacji.

- To jest paranoja. Ja nie miałam wygórowanych oczekiwań co do tej reklamacji. Chciałam odzyskać pieniądze w granicach do 100 zł. To i tak dużo mniej niż za przesyłki, bo jedna kosztowała mnie 62 zł - mówi czytelniczka.

Pani Grażyna dostała odpowiedź na reklamację po trzech miesiącach.

W piśmie, które nam udostępniła, czytam, że "przesyłka została prawidłowo wyekspediowana do USA w stanie dobrym, bez dostępu do zawartości." Poczta Polska informuje również, że operator poczty w Stanach Zjednoczonych nie potwierdził uszkodzenia i ubytku reklamowanej przesyłki.

Poczta jest zdania, że wykonała swoją pracę jak należy.

- Niby piszą, że nie są winni, ale w liście mnie przepraszają. To jest jakieś pokręcone - mówi pani Grażyna.

- Przysługiwało mi prawo do odwołania, o którym mnie poinformowano, więc z niego skorzystałam. Napisano tam, że powinnam wysłać pismo do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przytoczono tam regulamin Poczty Polskiej, więc postanowiłam w odpowiedzi się do niego ustosunkować - mówi nasza czytelniczka.

Pani Grażyna napisała: "Usługę uznaje się za nienależycie wykonaną w przypadku częściowego ubytku zawartości przesyłki lub częściowego uszkodzenia, wobec tego nie rozumiem odmowy uznania moich niewygórowanych roszczeń".

Tę wiadomość kobieta wysłała 7 grudnia i nie dostała jeszcze odpowiedzi. - Oni się nie liczą z człowiekiem zupełnie, a ja nie mogę nic z tym zrobić. Mam wrażenie, że mnie lekceważą - mówi pani Grażyna.

Postanowiłam skontaktować się z Pocztą Polską, przedstawić całą sytuację i postarać się ją wyjaśnić.

- Każda skarga czy reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, a odpowiedź kierowana jest bezpośrednio do osoby zgłaszającej zapytanie skargowe czy reklamacyjne - czytam w odpowiedzi Biura Prasowego Poczty Polskiej.

Kolejne akapity to informacje, jak należy złożyć reklamację, mimo tego, że pani Grażyna dawno ją złożyła i dostała odmowę. - Prosimy naszych klientów o wszystkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować przyczynę zdarzenia, w tym: numer przesyłki, informacje na temat adresów nadawcy, odbiorcy, daty nadania. Każdorazowe sprawdzenie sprawy indywidualnej pozwala nam eliminować tego typu zdarzenia - czytam dalej w wiadomości.

Niestety Poczta Polska nie odniosła się bezpośrednio do sprawy naszej czytelniczki. Mam jednak nadzieję, że ponawiając moje pytania, uda się uzyskać jakieś wytłumaczenie i rozwiązanie dla sprawy pani Grażyny.