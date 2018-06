Coraz więcej biur podróży ma problemy finansowe. Nie wierzmy kolorowym katalogom, ale sprawdzajmy

Polskie biura podróży są zadłużone na 4,5 mln zł. Warto sprawdzić, czy organizator, który obiecuje nam magiczne wakacje na końcu świata, nie ma problemów.

Najbardziej zadłużone biuro podróży prowadzi działalność w Chorzowie (ok. 328 tys. zł zaległości). O zaledwie 2 tys. zł ustępuje mu biuro z Łodzi . Na trzecim miejscu znajduje się biuro w niewielkiej Jodłówce Tuchowskiej (288 tys. zł zadłużenia).

Zobacz też: Co piąty turysta składa reklamację na biuro podróży

Każdy organizator wyjazdów musi wykazać, ile umów zawarł w ciągu miesiąca i zapłacić składkę. Karą za ignorowanie tego obowiązku jest trzyletni zakaz organizowania wyjazdów. Gdy powoływano Fundusz, touroperatorzy narzekali, że koszt składek ostatecznie i tak spadnie na klientów, więc w górę pójdą ceny wyjazdów. Okazało się, że żadnej zapaści na rynku nie było (najdroższa składka z tytułu jednej umowy to 15 zł), a klienci zyskali pewność, że w razie problemów biura nie będą koczowali na lotnisku , tylko sprawnie zostaną sprowadzeni do Polski.

Ewa Kubaczyk z PIT dodaje, że 4 najwięksi touroperatorzy odpowiadają za 70 proc. rynku. Składki płacą rzetelnie, co stanowi gwarancję płynności Funduszu.

W ostatnich latach nie było już żadnej fali bankructw. Zdarzają się upadłości, ale to raczej małe, lokalne firmy. Wyjątkiem jest Alfa Star, który po blisko 20 latach działalności zniknął z rynku w 2015 r.

Nowe przepisy zostały zaprojektowane tak, by w jeszcze pełniejszym stopniu chronić interesy turystów. Zakładają m. in., że klienci będą mieli możliwość dochodzenia odszkodowania nie tylko od biura podróży, lecz także od podmiotów, które ułatwiają nabycie powiązanych usług turystycznych. Wydłuży się czas na złożenie reklamacji i okres przedawnienia roszczeń (z dwóch do trzech lat). Ustawa określi też jednoznacznie, jakie postanowienia muszą znaleźć się w umowie między biurem a klientem.