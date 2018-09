Coraz więcej migrantów z Turcji. Przepełnione obozy na greckich wyspach

Liczba migrantów przedostających się do UE przez Turcję prawie się podwoiła. Centra uchodźcze w Grecji pękają w szwach.

Od początku br. dużo więcej migrantów z Turcji przybywa do UE niż jeszcze przed rokiem. Od stycznia do połowy września 2018 z Turcji przybyło 38 687 osób, czyli 43 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – donosi gazeta „Welt am Sonntag”, powołując się na wewnętrzny raport Komisji Europejskiej.