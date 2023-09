Coraz więcej zagranicznych turystów w Polsce. Oto co sobie chwalą

Zapytani o to, czy wymagania gości zagranicznych są inne niż polskich turystów, respondenci zgodnie odpowiadają, że nie. Zagraniczni goście najczęściej nie mają specjalnych wymagań i rzadko narzekają. Priorytetem jest dla nich czystość, wygoda i umiarkowana cena. To właśnie znajdują i chwalą w Polsce. Mogąc wskazać kilka elementów, które zagraniczni turyści najbardziej doceniają w Polsce, ankietowani na pierwszym miejscu wymienili dobre warunki do wypoczynku, a mianowicie ciszę i spokój, a następnie czystość i dobre utrzymanie obiektu. Ważne są również: lokalizacja, niska cena i polska kuchnia.