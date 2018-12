Coraz większy chaos we Francji. Czytelniczka pokazuje zdjęcia pustych półek

- Te strajki się nie skończą. Zapewniam. Ludzie chcą, żeby Macron podał się do dymisji - pisze nasza czytelniczka z Francji. I opowiada o coraz większym chaosie w tym kraju. Na dowód przesyła zdjęcia pustych półek w sklepach.

- Jestem w dziewiątym miesiącu ciąży, do szpitala mam 40 kilometrów i codziennie rano droga, którą się jedzie do szpitala, jest całkowicie blokowana i tworzą się kilkukilometrowe korki. W sklepach są puste półki. Towar nie dojeżdża, bo na stacjach po prostu brakuje ropy - informuje nas przez platformę dziejesie.wp.pl pani Joanna z Port Saint Louis na południu kraju.

Pani Joanna mówi, że wbrew temu o czym informuje się w Polsce, w protestach nie chodzi tylko o ceny benzyny. - Te protesty są przeciw rządom prezydenta Macrona . Ludzie, zwykli Francuzi, mają po prostu dość pracowania za najniższą krajową pensję, która jest nieadekwatna do kosztów życia - opowiada.

Czytelniczka przyznaje, że protesty są bardzo uciążliwe, ale nie przewiduje by prędko się skończyły. - Policja i żandarmeria są razem z "żółtymi kamizelkami", oni popierają strajkujących - mówi.

Rząd się ugina, protesty trwają nadal

Mimo tych zapowiedzi, protesty trwają. Kolejne duże manifestacje w Paryżu są zapowiedziane na 8 grudnia. Już wezwano właścicieli sklepów i restauracji w centrum metropolii, by w sobotę zamknęli swoje biznesy. Do miasta wezwano też dodatkowe siły policyjne z całego kraju. Tymczasem anonimowy wysoki urzędnik francuskiego MSW poinformował agencję AFP, że spodziewa się "znacznego wzrostu przemocy" w porównaniu do wcześniejszych protestów w Paryżu.