Ćwierć miliona opłatków z Kolumbii. W Wenezueli brakuje już wszystkiego

Gdyby na Saharze wprowadzić socjalizm, zabrakłoby tam piasku – głosi stary dowcip. Przykład Wenezueli pokazuje, że jest w nim o wiele więcej niż tylko ziarno prawdy.

Tuż przed Wielkanocą media obiegła informacja o nietypowej akcji kolumbijskiego biskupa diecezji Cucuta Manuela Ochoi. Zebrał ćwierć miliona komunikantów, które trafiły do katolickich kościołów na terenie pogrążonej w gigantycznym kryzysie gospodarczym Wenezueli . Ten niegdy najbogatszy kraj w Ameryce Łacińskiej, który może poszczycić się gigantycznymi złożami ropy naftowej, od przynajmnie pięciu lat nie może poradzić sobie z sytuacją, która przeradza się w kryzys humanitarny. Według najnowszych szacunków, liczba osób, które opuszczą ten 30-milionowy kraj rządzony przez socjalistów, sięgnie miliona .

Brak towarów nie dotyczy już tylko przemysłu. W Wenezueli od lat brakuje podstawowych artykułów higienicznych, ale i żywnościowych. O ile bez papieru toaletowego można żyć, o tyle bez jedzenie to już niemal niemożliwe. I właśnie brak mąki oraz regularne przerwy w dostawach energii doprowadził do sytuacji, w której księża nie mogą udzielać komunii z wykorzystaniem komunikatów. Tam, gdzie udaje się zdobyć chleb, zastępuje on tradycyjne hostie.