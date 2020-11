Cyber Monday. Szał zakupów trwa

Choć Cyber Monday to tradycja związana przede wszystkim z przecenami na elektroniczne gadżety, okazję wykorzystują też sklepy z odzieżą czy butami.

Black Friday, Cyber Monday to teoretycznie czas okazji. UOKiK zaleca ostrożność

Sprzedawcy w całym kraju uznali, że skoro dostawa produktów odbywa się kurierem, a zamówienie w internecie, to także ich artykuły objęte zostaną promocją.

- Zastanówmy się, czy towar rzeczywiście jest nam potrzebny, sprawdzajmy, czy oferta, którą otrzymujemy, jest dobra - radził Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, w programie "Money. To się liczy". - Powinniśmy zachować ostrożność, jaki produkt i od kogo kupujemy - radził Chróstny.

Zarówno Black Friday, jak i Cyber Monday to tradycje pochodzące ze Stanów Zjednoczonych.

To dobra okazja, aby kupić prezenty świąteczne. Wiele osób decyduje się tego dnia na zakup wymarzonych sprzętów, na które wcześniej szkoda było im pieniędzy. To najczęściej smartfony, telewizory, laptopy i konsole do gier.