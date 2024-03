Czekają 12 dni na wyjazd z kraju. Trudna sytuacja na polskiej granicy

Sierż. szt. Angelika Głąb-Kunysz z chełmskiej policji przekazała PAP, że kolejka ciężarówek do przejścia w Dorohusku liczy 17 km i sięga do miejscowości Srebrzyszcze. Na wyjazd z kraju czeka ok. 650 pojazdów, co oznacza 289 godzin czekania na odprawę, co przekłada się na około 12 dni oczekiwania w kolejce.