Czerwińska: rok 2018 zakończyliśmy deficytem budżetu

Budżet za 2018 rok zakończył się deficytem zdecydowanie poniżej 15 mld zł - powiedziała Teresa Czerwińska, minister finansów.

Minister podkreśliła, że budżet za 2018 r. okazał się rekordowy dla finansów publicznych pod wieloma względami. (East News, Fot: Grzegorz Banaszak/REPORTER)

"Budżet w ubiegłym roku zakończyliśmy deficytem. Jaka ostateczna jest to wielkość - to trudno jeszcze podać. W grudniu ub.r. mówiłam, że nie przekroczy on 15 mld zł i zdecydowanie będzie to poniżej 15 mld zł. W głównej mierze jest to wynikiem m.in. realizacji ustawy okołobudżetowej" - powiedziała Czerwińska dziennikarzom.

"Jeżeli chodzi o wynik całego sektora, […] to te dane będziemy mieli do końca stycznia. Zapewne ostateczne wyliczenia pojawią się w lutym. Zapowiadałam, że deficyt sektora wyniesie 0,5 proc. PKB i to podtrzymuję" - dodała.

Minister podkreśliła, że budżet za 2018 r. okazał się rekordowy dla finansów publicznych pod wieloma względami. Dodała, że m.in. dynamika PIT i CIT była bardzo wysoka i odpowiednio było to 16 proc. i 13 proc.

Resort podał dziś, że w budżecie państwa po 11 miesiącach 2018 r. odnotowano - 11,06 mld zł nadwyżki. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

"Budżet na 2019 r., który jest w parlamencie, jest realny do wykonania, gdyż wszystkie nasze prognozy w nim zawarte są obecnie bliskie konsensusów rynkowych. Jeżeli chodzi o zakładany deficyt, to myślę, że będzie on taki, jak zostało to zapisane, choć trudno powiedzieć, jakie będzie ostatecznie wykonanie budżetu" - powiedziała minister.

Dodała, że resort w tym roku idzie dalej w uproszczenia podatkowe i tam gdzie jeszcze wymaga to konsultacji, są one prowadzone np. w kwestii ordynacji podatkowej czy matrycy VAT.

"Jesteśmy na końcu konsultacji w sprawie matrycy. Ewentualne podwyższenia w przypadku napojów z zawartością soku to prowadzimy dyskusję ze środowiskiem w tej sprawie. Część obaw udało się wyjaśnić. Sprawdzamy, jakie są skutki ewentualnych obniżeń stawki, ale z niektórych owoców nie da się zrobić 100-proc. soku. Chcemy w kwietniu podać tzw. WIS, tak aby była ona szybciej znana i przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się, gdyż sama matryca ma wejść od 2020 r." - dodała Czerwińska.

Jej zdaniem, obecnie stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, a więc ewentualne pobudzanie gospodarki musi następować za pomocą instrumentów fiskalnych. "O szczegółach na razie nie chciałabym mówić" - dodała.