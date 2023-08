Czy banki centralne są odpowiedzialne za wysoką inflację? Wygrają czy przegrają tę bitwę?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, banki centralne przyczyniły się w lwiej części do inflacji poprzez swoją niezwykle rozluźnioną politykę pieniężną. Chociaż oczywiście twierdzą, że tak nie było. Banki centralne mają pewien paskudny zwyczaj – kiedy ich polityka prowadzi do niestabilności makroekonomicznej, po prostu mówią, że nic nie mogły na to poradzić. Kiedy jednak sytuacja na rynku jest stabilna, mamy hossę i ożywienie, towary stają się tańsze, a ceny akcji rosną, banki centralne bardzo chętnie przypisują sobie za to wszelkie zasługi. Amerykański System Rezerwy Federalnej jest pod tym względem legendarny, na co w latach 60-tych często zwracał uwagę najsłynniejszy monetarysta, Milton Friedman.