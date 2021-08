Czy cashback jest bezpieczny?

Przed założeniem konta w serwisie cashbackowym warto sprawdzić regulamin oraz politykę prywatności. W polityce prywatności powinniśmy mieć zaznaczone informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych. Nasze dane będą wykorzystywane do identyfikacji oraz realizacji umowy i wypłaty cashbacku, co zapewnia gwarantowany zwrot środków. Bezpieczny portal nie będzie wykonywał działań bez Twojej zgody, ani używał Twoich danych do innych celów niż związane z funkcją portalu.