Czy dług może być spłacony przez osobę trzecią? Odpowiadamy

Prawie 3 mln osób w Polsce ma długi. Ich spłata może być poważnym wyzwaniem – zwłaszcza, jeśli problemy finansowe się nawarstwiają. Często zdarza się, że osobie zadłużonej w uregulowaniu zobowiązań chce pomóc osoba trzecia – np. krewny lub przyjaciel. Czy to w ogóle możliwe i jak w praktyce wygląda spłata kredytu przez osobę trzecią? Podpowiadamy.

Od razu warto wyjaśnić: spłata kredytu przez osobę trzecią jest możliwa i zgodna z prawem. Zezwalają na nią przepisy Kodeksu cywilnego – bez względu na to, czy z dłużnikiem łączą ją jakiekolwiek więzy rodzinne. Co więcej, takie sytuacje są bardzo częste. W praktyce można mówić o dwóch przypadkach:

Wsparcie osoby trzeciej – np. krewnego lub przyjaciela – w spłacie zobowiązań może się okazać bardzo cenne, i to nie tylko z oczywistych powodów. Kluczową korzyścią jest oczywiście finansowe odciążenie dłużnika w walce o wyjście na finansową prostą. Warto jednak pamiętać, że zdarzają się sytuacje, w których:

Zauważ, że każda z tych sytuacji odnosi się do innego przypadku. W pierwszej mowa raczej o jednorazowej pomocy, a drugiej – o całkowitym przejściu zobowiązania na drodze prawnej.

Twój krewny albo przyjaciel nie daje sobie rady ze spłatą rat, a ty chcesz mu pomóc – np. uregulować jego zobowiązania za dany miesiąc? Możesz to zrobić bez większych przeszkód prawnych i to nawet bez wiedzy osoby zadłużonej. Spłata kredytu przez osobę trzecią w tej formie jest regulowana przez art. 356 § 2 – wynika z niego, że wierzyciel nie może nie przyjąć takiej wpłaty, bo byłoby to wbrew jego interesom.