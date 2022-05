Czy fotowoltaika nadal się opłaca? Tauron przygotował poradnik o nowym systemie

Kluczową, z punktu widzenia prosumentów, jest zmiana sposobu rozliczeń. Zgodnie z przepisami dotychczasowy system opustów został zastąpiony net-billingiem. Oznacza to, że prosumenci, którzy obecnie składają wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie instalacji do sieci, będą rozliczani w systemie net-billingu. Zmiana ta nie nastąpi jednak natychmiast. Od 1 kwietnia do 30 czerwca obowiązuje tzw. przejściowy system opustów. Oznacza to, że osoby, które złożyły po 1 kwietnia wnioski o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, do końca czerwca rozliczane będą jeszcze na starych zasadach. Dopiero po zakończeniu okresu przejściowego automatycznie przejdą na nowy system rozliczeń.