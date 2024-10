Czy na L4 można iść na cmentarz? Kluczowa jest jedna cyfra

Należy pamiętać, że takie działanie ma poważne konsekwencje. Osoby, które wykorzystują L4 niezgodnie z przeznaczeniem, tracą prawo do zasiłku na cały okres zwolnienia. Poza tym muszą zwrócić całość pobranych świadczeń. Jeśli do wykrycia nadużycia doszło przed wypłatą zasiłku, to pracownik nie dostanie pieniędzy wcale.