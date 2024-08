Plaga zwolnień lekarskich z kodem "C". Wyróżnia się jedna grupa

Przypomnijmy, kody na L4 służą opisywaniu przyczyn niezdolności pracownika do pracy. W aktualnym systemie funkcjonuje pięć kodów, oznaczanych literami od A do E. Kod A odnosi się do niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, która była przyczyną wcześniejszej absencji, pod warunkiem, że przerwa między zwolnieniami nie przekroczyła 60 dni. Kod B jest przypisywany w przypadku ciąży.