Czy numery ksiąg wieczystych w różnych województwach uzyskuje się w inny sposób?

Jakie informacje odnajdziemy w rejestrze ksiąg wieczystych?

Co ma szczególnie duże znaczenie dla potencjalnych zainteresowanych zakupem na przykład działki, Dział III KW zawiera dane o ograniczeniach praw i roszczeniach wobec nieruchomości. Jeśli na działce lub mieszkaniu ciążą obciążenia finansowe, to te informacje również są uwzględnione w dokumencie.

Dostęp do ksiąg wieczystych po adresie

Jeśli chcecie dowiedzieć się, kto jest właścicielem działki, to warto pamiętać o tym, że informacje zawarte w księgach wieczystych są jawne. Reguluje to ustawa z 06.07.1982 o księgach wieczystych i hipotece z późniejszymi zmianami.

Najważniejszą daną, jaką trzeba posiadać, jest dokładny nr księgi wieczystej. Zwykle jest on wyrażony w formacie XXXX/01234567/0. Pierwsze cztery cyfry są przypisane do skrótu sądu rejonowego, do którego przynależy nieruchomość. W środkowej części znajduje się osiem cyfr nadawanych przez sąd, a ostatnia, to tak zwana losowa cyfra kontrolna.