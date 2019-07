Czy telewizor 8K to dobra inwestycja?

Mimo że wciąż zachwyca nas obraz w technologii 4K, prawdziwą rewolucją jest telewizor 8K Ultra HD. Czy taka rozdzielczość ma w ogóle sens, skoro już jakość i efekty 4K są dla wielu z nas w pełni zadowalające? Czy 8K to jedynie chwyt marketingowy producentów?

8K Ultra HD – co to jest?

8K oznacza jeszcze wyższą rozdzielczość niż 4K – to czterokrotnie więcej pikseli niż w przypadku 4K, a zarazem aż 16 razy więcej niż w przypadku FullHD. Dokładnie jest to 7680 na 4320 piksele. Wyższa rozdzielczość to znacznie lepsza szczegółowość. Razem z poszerzoną paletą barw oraz technologią HDR mają one ogromny wpływ na finalną jakość obrazu i pozwalają zapomnieć o rozpikselowanym obrazie. Pozwalają na nowe doświadczenia – można poczuć się jak w sercu wydarzeń.

Poza tym 8K to również odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy coraz chętniej kupują modele z dużym ekranem. Najpopularniejsze nie są już telewizory 32 lub 40-calowe, lecz m.in. 50, 55, a nawet 65-calowe. Takie modele znajdziemy w ofercie m.in. Panasonic, Philips, Sony lub Samsung TV. 2019 to rok pełen innowacji w dziedzinie telewizorów.

Wśród telewizorów 8K na pewno interesujący jest Sharp LV-70X500E, ale to sprzęt dla profesjonalistów. We wrześniu ubiegłego roku pojawiły się pierwsze konsumenckie modele telewizorów 8K Samsung – TV 2019. Seria tego producenta to telewizory QLED dostępne w rozmiarach 65, 75 i 85 cali. Ich zaletami są m.in. wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji (uczenia maszynowego AI) do jak najefektywniejszego skalowania obrazu w niższej rozdzielczości i dostosowania jej do standardów 8K. Charakteryzują się też świetnym dźwiękiem, procesorem Quantum będącym wsparciem technologii QLED oraz technologią Quantum HDR poprawiającą jakość każdej sceny.