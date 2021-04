Czysta woda, czyste środowisko - Światowy Dzień Ziemi w praktyce polskich przedsiębiorstw

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. To dobra okazja do przypomnienia o tym, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne i otaczającą nas przyrodę. W coraz szybciej pędzącym, konsumpcyjnym świecie zbyt mało uwagi przywiązujemy do kwestii ochrony środowiska. Wzrost produkcji i jakości zbyt rzadko idzie w parze z racjonalnym wykorzystaniem naturalnych zasobów. Skupienie na wygodnym życiu tu i teraz przysłania nam szerszy kontekst dbania o wspólne dobro, mimo że każdy chce jak najlepiej dla przyszłych pokoleń. Dzień Ziemi jest doskonałą okazją do zatrzymania się choć na chwilę i skupienia się na tym, co najważniejsze.

W tym roku na wiosnę – najpierw z okazji Światowego Dnia Wody (22 marca), a następnie z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) ponad 4600 wolontariuszy z ponad 200 sztabów sprzątało Polskę w ponad 350 akcjach w ramach III edycji Operacji Czysta Rzeka.

Akcja sprzątania polegała na porządkowaniu terenów sąsiadujących z rzekami, jako, że są to tereny rekreacyjne i często uczęszczane przez mieszkańców okolicznych miejscowości czy turystów. Są tez niestety jednocześnie bardziej zanieczyszczone. Brzegi rzek nieraz toną w odpadach, plastikowych butelkach, puszkach po napojach itp.

„Podczas tegorocznej akcji założyliśmy w firmie sztab sprzątający i postanowiliśmy uporządkować okolice Tarczyna i płynącej przez to miasteczko rzeki. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Zebraliśmy ok. 30 worków ze śmieciami i mimo niesprzyjającej pogody udało nam się choć trochę przyczynić się do poprawy stanu naszej planety, a właściwie najbliższej okolicy” – wspomniała Marzena Lewandowska, dyrektor działu marketingu z firmy Aquaphor Poland Sp. z o.o.

Pracownicy firmy Aquaphor, będącej synonimem dbałości o krystalicznie czystą wodę bez plastikowych butelek, czynnie zasilili szeregi ogólnopolskiej akcji, dając jednocześnie dowód na to, że woda jest im bliska w każdym sensie – zarówno czysta, uzdatniona za pomocą filtrów woda z kranu, jak i naturalne okolice rzek i woda, która w nich płynie. „Poszukiwanie właściwej proporcji między konsumpcją a zużywanymi na nią środkami jest krytyczną kwestią w przeddzień klimatycznej katastrofy, która może nas zaskoczyć każdego dnia. Dlaczego więc mimo świadomości zła, które niechybnie na nas ściągamy, tak niewiele robimy by mu zapobiec? Należy pamiętać, że rzeczy wielkie nigdy nie powstawały od razu, a zawsze stopniowo poprzez łączenie ze sobą rzeczy mniejszych. Identycznie jest z ochroną środowiska, którą każdy może małymi krokami prowadzić tak, aby zbudować wspólne wielkie dzieło.” – dodaje Marzena Lewandowska

Operacja Czysta Rzeka

To pierwsza w historii skoordynowana akcja społecznego sprzątania rzek na całej ich długości, z uwzględnieniem dopływów, a także brzegów i okolicy. Ma na celu zaangażowanie lokalnych społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych, a także turystów do posprzątania rzek i terenów wokół, a w ciągu roku do utrzymania tam czystości. To także akcja edukacyjna i społeczna zakładająca w długiej perspektywie wpływanie na zachowania i postawy obywateli wyrażające dbałość o środowisko lokalne, w którym na co dzień żyją, z którego korzystają, i z którego w przyszłości będą korzystać następne pokolenia.

Co roku akcję wspierają samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, największe wypożyczalnie sprzętu pływającego oraz lokalni liderzy, media i przedstawiciele życia publicznego.