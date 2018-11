Czystsze środowisko, lepsze jedzenie. Nowa metoda naukowców z UŁ

Mrożonki są dla nas łatwe do przygotowania i oszczędzają nam sporo czasu w kuchni. Ich produkcja przykłada się jednak do zanieczyszczenia środowiska. Informatycy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, wspólnie z naukowcami z całej Polski i przetwórcami z branży spożywczej, pracują nad stworzeniem nowego systemu produkcji takiej żywności. Ma być tak samo zdrowa, ale jednocześnie bardziej eko.

Podczas badań opracowana ma być innowacyjna metoda liczenia - i tym samym zmniejszenia - śladu węglowego (CF) dla podstawowego koszyka mrożonej żywności. Ślad węglowy jest to ilość dwutlenku węgla, jaka powstaje w procesie produkcji, przetwarzania, składowania i transportu jednostki ( np . opakowania) danego produktu.

- Toniemy w zwałach śmieci, odnosi się to zwłaszcza do przemysłu spożywczego, który wykorzystuje w procesie produkcji surowce pochodzenia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego. Coraz szersze grono konsumentów poza kryteriami takimi jak świeżość, jakość, czy bezpieczeństwo zdrowotne, wybiera te produkty, które wytworzono w zgodzie ze środowiskiem naturalnym – tłumaczy kierownik projektu w Uniwersytecie Łódzkim, dr Piotr Milczarski.

Drugim, kluczowym dla projektu pojęciem jest, "wysort warzywny". To normy, które powinna spełniać żywność, by być dopuszczona do sprzedaży.