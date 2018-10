Czytaj, słuchaj, ucz się tanio – poradnik internetowego surfera

Zakupy internetowe cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród młodych, aktywnie żyjących osób. Wśród nich najczęściej wybieranymi produktami są książki, płyty oraz artykuły szkolne. Kupując w sieci można w szybki i wygodny sposób zamówić najpotrzebniejsze rzeczy, a przy okazji zaoszczędzić. Warto jednak w gąszczu atrakcyjnych propozycji zwracać uwagę na kluczowe kwestie, czyli: jakość, sposób dostawy i płatności, terminowość, a przede wszystkim wybierać e-sklepy mające dobrą opinię.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Domyślny opis zdjęcia na stronę główną (Fotolia)

Jesień to dla wielu młodych osób czas sporych wydatków, jednak kupując online można sporo zaoszczędzić – nie tylko pieniędzy, ale również czasu. Do zakupów przez internet należy się jednak odpowiednio się przygotować, by później nie żałować.

Po pierwsze – zwracaj uwagę na cenę oraz koszty dodatkowe

Można się domyślać, że portfel statystycznego studenta nie jest wypełniony po brzegi, dlatego wysokość cen produktów jest jedną z cech, która często decyduje o wyborze danej oferty. W porównaniu ze sklepami stacjonarnymi, wydatki związane z zakupami w sieci są często mniej dotkliwe. „Sklepy internetowe ze względu na niższe koszty utrzymania i magazynowania mogą sobie pozwolić na korzystniejsze ceny produktów oraz cykliczne akcje rabatowe” – tłumaczy Marek Kupka, Dyrektor Operacyjny księgarni internetowej Livro.pl.

Podczas zakupów online warto zwracać uwagę na czas i sposób dostarczenia zamówionych artykułów. Kiedyś zakupy w internecie wiązały się z wysokimi kosztami wysyłki. Aktualnie jest wiele tanich, a także bezpłatnych możliwości dostawy czy odbioru osobistego, począwszy od bezpośredniej wysyłki kurierem po dostarczenie zamówienia do punktów stacjonarnych. Koszty zaczynają się od kilku złotych, a przy przekroczeniu określonej kwoty zakupu przesyłki często są darmowe. „Warto zwracać uwagę na ten aspekt, by dodatkowo nie dopłacać do taniej zakupionej książki czy płyty. Sprawdzajmy również dostawcę przesyłki oraz jej ubezpieczenie. W Warszawie nasi klienci często wybierają opcję odbioru w punkcie stacjonarnym. Pozwala im to na otrzymanie zamówienia w dogodnym dla nich czasie bez czekania w domu na kuriera” – zaznacza ekspert księgarni internetowej Livro.pl. Na korzyść e-sklepów przemawiają także bezpieczne i szybkie płatności. „Dostępne w Livro.pl systemy płatności bezgotówkowych np. PayU, Blik gwarantują ekspresowe i bezpieczne transakcje. Ciekawą opcją jest również odroczona płatność, dzięki której możliwe jest natychmiastowe zamówienie produktów i opłacenie ich dopiero po 30 dniach. To rozwiązanie jest szczególnie ważne i wygodne dla młodych osób” – dodaje.

Po drugie – szukaj rabatów i nowości

Do e-zakupów skłaniają okazje cenowe oraz atrakcyjne rabaty. Dzięki zniżkom można kupić więcej. Sklepy online kuszą internautów rabatami niemal przy każdym kliknięciu. Zapisując się do newslettera czy wystawiając opinie po dokonanej transakcji, możemy liczyć na otrzymanie zniżki. Co więcej, nowoczesne rozwiązania pozwalają na oferowanie specjalnych, dopasowanych do potrzeb klientów ofert. „Jak pokazują statystyki, młode osoby często korzystają z rabatów, dzięki czemu realnie oszczędzają i mają satysfakcję z dokonanych zakupów. W Livro.pl staramy się przygotowywać oferty promocyjne pozwalające na zakup wybranych kategorii w atrakcyjnych cenach np. 35% zniżki na książki do nauki języków czy -50% na kryminały” – wskazuje przedstawiciel Livro.pl.

Podążający za nowościami młodzi ludzie często szukają możliwości zamówienia danego produktu przedpremierowo. Fani odliczają dni do pojawienia się nowej płyty idola lub nowej książki ulubionego autora. „W Livro.pl dostępne są tzw. preordery w promocyjnych cenach. Kategoria cieszy się sporym zainteresowaniem. Dzięki temu kolekcjonerzy mogą mieć pewność, że otrzymają wyczekiwany produkt najpóźniej w dniu premiery” – komentuje ekspert.

Po trzecie – planuj