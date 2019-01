Dał się nabrać naciągaczom. Komornik zajął mu emeryturę

Historia jakich wiele. Telefon z informacją, że "należy się panu telefon, oczywiście za darmo". Potem odbiór przesyłki, a kilka dni później wezwanie do zapłaty na 1500 złotych. Tak dał się naciągnąć emeryt z Rybnika i dziś ściga go komornik.

W kwietniu 2016 roku emeryt odebrał telefon od przedstawiciela firmy Telefonia Polska Razem. Ten poinformował go, że należy mu się nowy telefon komórkowy, oczywiście za darmo.

- Mówił, że jestem długoletnim abonentem i dostaję darmowe urządzenie. Dopiero, jak je odebrałem, to zorientowałem się, że przecież to nie jest mój operator - mówi "Faktowi" emeryt. Prezent od razu odesłał na adres nadawcy, ale to nie wystarczyło.