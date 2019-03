Darmowa służba zdrowia? Niekoniecznie. Za wszystko trzeba dopłacać

Za leczenie zębów, za miejsce w sanatorium, za okulary czy za czuwanie przy dziecku przez całą dobę. Polska służba zdrowia bezpłatna jest często tylko w teorii, a za wiele rzeczy trzeba mocno dopłacić.

Jak wylicza poniedziałkowy "Fakt", za wiele zabiegów i udogodnień chorzy muszą dopłacać. I to mimo faktu, że w tym roku na leczenie państwo przeznaczyło 84 mld zł.

Po kolei. Na leczenie stomatologiczne każdy Polak ma średnio do wykorzystania... 50 zł. W większości polskich miast jednak ceny za wizytę u dentysty nie spadają poniżej 100 zł. A oczekiwanie to przynajmniej kilka miesięcy.

Co sfinansuje nam fundusz? Plomby, ale tylko na jedynkach, dwójkach i trójkach. Podobnie jak leczenie kanałowe. Za dalsze zęby trzeba już dopłacić. Darmowa proteza dopiero po utracie 5 zębów, naprawa raz na dwa lata i wymiana co pięć lat. Dzieci? Darmowe leczenie tylko do 8. roku życia.