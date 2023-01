Darmowy program do rozliczenia PIT 2022

Co roku miliony Polek i Polaków składają swoje zeznania podatkowe. Prawdopodobnie Ty także zaliczasz się do tego grona. Być może tak jak wiele innych osób podchodzisz do tego zadania niechętnie. Najczęściej jest to spowodowane obawą o popełnienie błędów. Istnieje jednak sposób, aby ich uniknąć, a same formalności załatwić w 15 minut. Pomoże Ci w tym darmowy program do rozliczania PIT 2022.