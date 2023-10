Podarowała córce pół domu. Pożałowała. Jest wyrok sądu

Prawo podpowiada, że zachowanie obdarowanego musi być zawinione, tj. musi on działać umyślnie i ze świadomością znaczenia swojego postępowania. No i najtrudniejsze pewnie do udowodnienia, to fakt, że niewdzięczność musi być rażąca. Nie wystarczy zatem, że darczyńca i obdarowany się kłócą. Ważna jest intensywność sporów.