Emerytura dla rolnika. Tyle wynosi dla osób z 25‑letnim stażem

Od marca osoby pobierające emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) otrzymują niższe świadczenia. Waloryzacja wyniosła 5,5 proc., co jest mniejszym wzrostem niż w poprzednim roku , kiedy to świadczenia wzrosły o 12,12 proc.

Emerytura rolnicza dla osób, które przez 25 lat opłacały składki na ubezpieczenie społeczne rolników, wynosi teraz 1995,40 zł brutto . Przed waloryzacją, do końca lutego 2025 r., kwota ta wynosiła 1891,37 zł brutto. Wzrost ten wynika z zastosowania wskaźnika wymiaru świadczenia, który dla 25 lat składkowych wynosi 1,18 .

Dodatkowo, od marca wzrosła wysokość najniższej emerytury pracowniczej do 1878,91 zł brutto. Wszystkie emerytury i renty rolnicze nie mogą być niższe od tej kwoty, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach. Decyzje o podwyższeniu świadczeń zostaną wysłane do emerytów i rencistów w kwietniu 2025 r.

Innym świadczeniem skierowanym do rolników, jest renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy. Jest ona dostępna dla ubezpieczonych, którzy spełniają określone kryteria. Całkowita niezdolność do pracy musi powstać w określonym wieku, a wymagany okres ubezpieczenia różni się w zależności od wieku, w którym niezdolność wystąpiła. Na przykład, dla osób powyżej 30 lat, wymagane jest 5 lat ubezpieczenia w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku.