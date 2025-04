Na północy przymrozki demolują uprawy. Ucierpiały buraki i rzepak

Łukasz Pergoł z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podkreśla w rozmowie z RO, że obecna sytuacja jest trudna. - Obserwuję to u siebie na polach, zobaczymy, co pokaże przyszły tydzień, gdy skończą się w końcu przymrozki. Najbardziej zagrożone są uprawy jare, siane wcześnie - przekazał. Rolnicy obawiają się, że jeśli rośliny nie zdołają się odbudować, konieczne będzie powtórzenie zasiewów.

Natomiast Andrzej Wasieczko ze wsi Bark w gminie Barczewo zauważa w rozmowie z lokalną stacją radiową, że wczesne ciepło skłoniło rośliny do wzrostu, ale przymrozki i śnieg mogły zniszczyć pędy. Jeśli rośliny nie przetrwają, rolnicy poniosą duże straty finansowe, co wpłynie na ceny płodów rolnych i żywnośc i.

Nie tylko na Warmii i Mazurach ostatnie dni są nerwowe. Jak pisaliśmy na WP Finanse, miniony weekend był wyjątkowo trudny dla sadowników m.in. na Mazowszu. Krzysztof Czarnecki, sadownik spod Mszczonowa w woj. mazowieckim, wiceprezes Związku Sadowników RP, który w swoich sadach ma czereśnie i śliwki , relacjonuje, że w nocy z soboty na niedzielę (5-6 kwietnia) temperatura spadła do maksymalnie -1,5 st. C., ale było bardzo wietrznie.

Przymrozki dotknęły też plantatorów m.in. borówek. Bartłomiej Milczarek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki, wskazuje, że u niego (w centralnej Polsce) temperatura w nocy spadła do -4 st. C., a chłód utrzymywał się przez prawie 10 godzin. Dla borówki to dość długo.