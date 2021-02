Dekoder od TVP. Idą zmiany w telewizji

W 2022 roku TVP najprawdopodobniej udostępni swój dekoder - informuje "Press". Ma to związek ze zmianami w telewizji. Jakimi? Jak pisaliśmy w money.pl , standard nadawania naziemnej telewizji ma wejść na wyższy poziom.

Na wiosnę 2022 roku dotychczasowy sygnał DVB-T zacznie być powoli zastępowany sygnałem w standardzie DVB-T2/HEVC. To jednak wymaga zmian sprzętowych, a nawet - jak już informowaliśmy - konieczności wymiany odbiornika.

By ułatwić tę zmianę, TVP ma właśnie zaoferować własny dekoder. Według TVP ok. 60 proc. telewizorów na rynku ma już tuner DVB-T2, a to w połączeniu z dekoderem ma pozwolić na odbiór telewizji w nowym standardzie - dowiedział się od informatora w TVP "Press".