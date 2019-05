Dilerzy nękają spacerowiczów w berlińskim parku. Skoro nie można się ich pozbyć, władze wyznaczyły strefy "legalnego handlu"

Władze Berlina i policja od lat nie mogą pozbyć się dilerów narkotyków z Görlitzer Park. Zarządcy parku skapitulowali i postanowili ucywilizować handel, wyznaczając miejsca, w których jest to dopuszczalne.

Dzięki temu osoby, które przychodzą do parku, by odpocząć, mają czuć się bezpieczniejsze i unikać natrętnych pytań o to, czy są zainteresowane nabyciem towaru (nasz dziennikarz pytanie to usłyszał kilkunastokrotnie).