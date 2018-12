"Dla nas nie ma znaczenia, czy zginęli Polacy czy Czesi. Od wieków żyjemy obok siebie, więc smutek nie do opisania"

Nie można mówić, że Polacy zginęli za granicą. Zginęli tutejsi, bo na Śląsku Cieszyńskim Polacy i Czesi żyją jak jedna rodzina, mówią mieszkańcy Karwiny. W czwartek w tamtejszej kopalni doszło do wybuchu metanu, w wyniku którego zginęło 13 górników.

Na ulicach udekorowanego bożonarodzeniowo miasta wszyscy mówią o wybuchu metanu, do którego doszło w czwartek wieczorem w kopalni CSM we wsi Stonava w okolicy Karwiny. W momencie katastrofy na głębokości ponad 800 metrów pracowało 23 górników, wśród których był tylko jeden Czech. Pozostali to Polacy, co nie jest niczym zaskakującym, bo na Śląsku Cieszyńskim Polacy i Czesi od wieków mieszkają obok siebie. Polacy pracują w czeskich firmach, Czesi przyjeżdżają do polskiej części Cieszyna na zakupy, a mieszane rodziny to w zasadzie stały element krajobrazu. W Karwinie działa nawet polska szkoła.