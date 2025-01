Materiał sponsorowany przez Goldman Sachs TFI S.A.

Czym jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)?

IKZE – podobnie jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPE) czy Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – to produkt finansowy oferowany w ramach III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Jest to więc sposób na wypracowanie dodatkowej emerytury, niezależnej od państwowego świadczenia z ZUS. Na takie rozwiązanie decyduje się coraz więcej osób – według danych Komisji Nadzoru Finansowego liczba uczestników wynosi ponad pół miliona i stale rośnie*. Zanim dołączysz do tego grona, poznaj najważniejsze zalety inwestowania w IKZE!

Dlaczego warto inwestować w IKZE?

Inwestowanie w ramach IKZE to coś znacznie więcej niż trzymanie pieniędzy w banku czy odkładanie ich "do skarpety". Ta forma budowania dodatkowej emerytury przynosi również bieżące korzyści w postaci ulg podatkowych.

Elastyczność

Jeśli chcesz wypracować państwową emeryturę, musisz oddać do ZUS określony procent swojego miesięcznego wynagrodzenia. IKZE jest w tym zakresie o wiele bardziej elastyczne. Obowiązkowa jest tylko pierwsza wpłata – gdy zakładasz konto w Goldman Sachs TFI, to minimum 50 zł – a dalszy harmonogram składek opracowujesz samodzielnie na podstawie swoich aktualnych możliwości finansowych. Możesz wpłacać raz lub kilka razy do roku, regularnie bądź nieregularnie, a ograniczają Cię jedynie górne limity wpłat ustalane co roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Taki limit np. w 2024 r. wynosił 9388,80 zł lub 14 083,20 zł dla osób samozatrudnionych.

Wygoda planowania

Jeśli chcesz oszacować, ile może wynosić Twoja prywatna emerytura przy konkretnym nakładzie finansowym (np. 150–200 zł miesięcznie), skorzystaj z kalkulatora emerytalnego. Jest to proste narzędzie, które przy uwzględnieniu takich danych jak wiek, planowana długość inwestycji, przewidywany czas wypłacania dodatkowej emerytury czy zakładana roczna stopa zwrotu (%) wyliczy przybliżoną wysokość dodatkowego świadczenia. Dzięki temu planowanie inwestycji jest prostsze, konkretne kwoty stanowią zaś mobilizację do oszczędzania!

Korzyści podatkowe

IKZE to nie tylko budowanie bezpiecznej przyszłości emerytalnej, ale również coroczne ulgi podatkowe. Kwotę, którą wpłacisz na prywatne konto, możesz odliczyć od dochodu w rozliczeniu rocznym PIT. Maksymalna ulga w PIT za 2024 r. wynosi do 3004 zł lub 4507 dla samozatrudnionych. Jeśli wypłacisz pieniądze po osiągnięciu wymaganego wieku – tj. 65 lat – to nie zapłacisz również tzw. podatku Belki, czyli 19% podatku od zysków kapitałowych – zamiast tego będzie obowiązywał Cię zryczałtowany podatek w wysokości 10%.

Potencjalny większy zysk

Ponieważ pieniądze, które wpłacasz na IKZE, są inwestowane w wybrane instrumenty finansowe, możesz spodziewać się większego zysku niż np. przy odkładaniu tych samych kwot na lokatę bankową lub do prywatnej skarbonki. Przy długoterminowych inwestycjach można potencjalnie osiągnąć więcej, choć oczywiście wiąże się to z pewnym ryzykiem.

Bezpieczeństwo i profesjonalne zarządzanie

Aby prowadzić IKZE, nie musisz być ekspertem w sprawach inwestowania. Zakładając konto w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, takim jak Goldman Sachs TFI, zadanie to powierzasz osobie zarządzającej, czyli ekspertowi, który zna rynek i inwestuje Twoje pieniądze zgodnie z obraną strategią. Jeśli obawiasz się zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego, skorzystaj z tzw. funduszy cyklu życia – np. Goldman Sachs Perspektywa – gdzie poziom ryzyka z czasem maleje (tj. na początku w Twoim portfelu znajduje się więcej akcji, a potem obligacji, które są potencjalnie bezpieczniejsze). Pamiętaj, żeby wybrać fundusz inwestycyjny zgodnie z akceptowanym poziomem ryzyka. Osoby mniej doświadczone powinny wybierać fundusze o niższych poziomach ryzyka.

Możliwość wcześniejszego dostępu do pieniędzy

Zgodnie z zasadami wypłata środków z IKZE na preferencyjnych warunkach – tj. bez konieczności płacenia podatku Belki – powinna nastąpić po ukończeniu 65 lat. Mimo to możesz wcześniej sięgnąć po zgromadzone środki, jeśli pojawi się taka potrzeba. W dowolnym momencie możesz wypłacić całą kwotę z konta (nie można wypłacić jedynie części!), a zwrot środków podlega opodatkowaniu PIT według skali podatkowej. Wcześniejsze skorzystanie z pieniędzy jest równoznaczne z zamknięciem konta.

Dziedziczenie środków

Środki, które gromadzisz w ramach IKZE, to Twoja prywatna własność, więc – w przypadku Twojego przedwczesnego odejścia – odziedziczą je Twoi bliscy lub osoby wskazane w testamencie. Od tych pieniędzy trzeba będzie zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Uniknięcie tego obowiązku jest możliwe jedynie przy wypłacie transferowej, tj. przekazaniu środków z IKZE osoby zmarłej na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego spadkobiercy (przy wypłacie pieniędzy ze swojego IKZE po osiągnięciu uprawnień osoba dziedzicząca będzie musiała zapłacić podatek 10% od całej wypłacanej kwoty).

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje szansę na zbudowanie prywatnej emerytury. Jeśli pozwalają na to możliwości finansowe, można równocześnie prowadzić Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), a przy stabilnej sytuacji zawodowej oszczędzać też w ramach PPK lub PPE, jeśli pracodawca prowadzi te programy.

*Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o stanie rynku emerytalnego w Polsce na koniec 2023 r.

