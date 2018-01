Dług szybciej się przedawni. Rząd przyjął projekt zmian kodeksu

Wierzyciel będzie mógł dochodzić roszczenia nie przez 10 lat a tylko 6. Skrócenie terminów przedawnienia proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt nowelizacji zakłada też, że w pewnych sytuacjach sąd weźmie pod uwagę przedawnienie z urzędu, a nie wyłącznie na wniosek zainteresowanego, jak jest obecnie.

Długi konsumentów, czyli osób fizycznych, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej z ich działalnością zawodową, przedawnią się maksymalnie po 6 latach, a nie jak obecnie – po 10. Dodatkowo sąd z własnej inicjatywy zbada, czy roszczenie przeciw konsumentowi jeszcze się nie przedawniło. W myśl obecnie obowiązujących przepisów sąd może uwzględnić przedawnienie tylko po podniesieniu tego zarzutu przez pozwanego. Wielu nie wie, że w ogóle musi podejmować jakieś działania, więc sąd wydaje wyrok zobowiązujący do zapłaty przedawnionego roszczenia.

Zmiany takie przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, który jest efektem prac zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości – informuje "Rzeczpospolita".

Zmianie nie ulegnie przedawnienie należności przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również świadczenie okresowe, np. roszczenie o zapłatę czynszu. Zmienią się natomiast zasady liczenia terminów przedawnienia tych roszczeń. Nie będą już liczone z dokładnością co do dnia, gdyż rodziło to duże problemy praktyczne, ale za koniec biegu przedawnienia będzie uznany ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin.