Długi weekend dzięki 11 listopada. PKP Intercity podjęło decyzję ws. pociągów

Święto Niepodległości przypada w tym roku w piątek, a ponieważ jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wiele osób będzie mogło cieszyć się wydłużonym, trzydniowym weekendem. Po wyjściu z pracy w czwartek, wrócą do niej dopiero w poniedziałek. Dlatego PKP Intercity zdecydowało, że od 10 do 13 listopada do najbardziej popularnych pociągów podstawione zostaną dodatkowe wagony.