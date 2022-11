Nie Zakopane, nie Gdańsk. Oto najpopularniejsza obecnie miejscowość turystyczna w Polsce

11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, przypada w piątek, a to oznacza, że czeka nas przedłużony weekend. Dla wielu będzie to okazja na krótki, turystyczny wyjazd z noclegiem. Jak się okazuje, w ostatnich dniach zmieniły się preferencje Polaków co do tego, gdzie chcą pojechać. Jeśli chodzi o tego typu wyjazdy, Karpacz właśnie wyprzedził Zakopane - wynika z danych portalu Nocowanie.pl.