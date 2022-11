11 listopada zakaz handlu. W Święto Niepodległości większość sklepów będzie zamknięta

W tym tygodniu handel będzie wyglądał inaczej niż zazwyczaj. Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości przypada w tym roku w piątek, a ponieważ jest to dzień ustawowo wolny od pracy, markety i centra handlowe będą zamknięte. Jeśli więc chcemy zrobić duże zakupy przed weekendem, środa i czwartek to ostatnia na to okazja. Następny dzień z otwartymi wszystkimi sklepami to sobota 12 listopada.