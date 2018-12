Dni wolne w 2019 roku. Zobacz, kiedy wziąć urlop, by mieć długi weekend

Siedem długich weekendów i blisko 30 dni bez pracy - tak będzie wyglądał rok 2019. Wystarczy dobrze zaplanować urlopy, by cieszyć się kilkoma długimi weekendami. W sumie w ciągu roku odpoczywać można przez nawet 140 dni. Podpowiadamy, jak zaplanować 2019 rok.

Nie udało ci się załatwić długiego weekendu w grudniu? Zaplanuj dobrze urlopy w 2019 roku. W przyszłym roku już na starcie każdy ma 13 ustawowych dni wolnych od pracy. Tylko z części z nich będzie można w pełni skorzystać, bo aż trzy przypadają w wolną niedzielę. Przy odrobinie chęci można przeobrazić pojedyncze wolne dni w długie weekendy.

W ciągu całego roku wypada aż 104 dni wolnych w ramach weekendów (w soboty i niedziele). Do tego dochodzi wspomniane już 13 świąt (z czego 10 w dni inne niż niedziela). Efekt? Już na starcie każdy z nas ma więc 114 dni wolnego. Do tego dochodzi jeszcze ustawowy urlop dla osób, które zatrudnione są w ramach umowy o pracę - to 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. Efekt? Nawet 140 dni wolnego w ciągu roku. Pozostałe 225 dni przepracować już jednak trzeba.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2019 roku:

• Nowy Rok (1 stycznia) – wtorek

• Święto Trzech Króli (6 stycznia) – niedziela

• Niedziela Wielkanocna (21 kwietnia) – niedziela

• Poniedziałek Wielkanocny (22 kwietnia) – poniedziałek

• Święto Pracy (1 maja) – środa

• Święto Konstytucji 3 maja (3 maja) – piątek

• Zesłanie Ducha Świętego (9 czerwca) – niedziela

• Boże Ciało (20 czerwca) – czwartek

• Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – czwartek

• Wszystkich Świętych (1 listopada) – piątek

• Święto Niepodległości (11 listopada) – poniedziałek

• Boże Narodzenie (25 grudnia i 26 grudnia) - środa i czwartek

W 2019 roku można mieć aż 7 tak zwanych długich weekendów. Jeżeli już na początku roku zaplanujemy urlopy, to w sumie uzbieramy blisko miesiąc przerwy od pracy. Wszystko właśnie podczas takich "małych wakacji".

Pierwsza okazja na dłuższy odpoczynek trafia się już na przełomie roku 2018 i 2019. Nowy Rok wypada we wtorek 1 stycznia. Aby odpoczywać ciągiem przez cztery dni należałoby wziąć dzień wolny w poniedziałek 31 grudnia. Tej możliwości nie uwzględniamy w kalendarzu, gdyż jest na przełomie roku. Jednocześnie - uzyskanie wolnego w grudniu na ten termin może być dla wielu po prostu niemożliwe.

Kolejny dłuższy weekend będzie dopiero w kwietniu, podczas świąt wielkanocnych. W 2019 roku niedziela wielkanocna wypada 21 kwietnia. Wolny poniedziałek wielkanocny to 22 kwietnia. W efekcie, by odpoczywać przez trzy dni nie trzeba brać żadnego urlopu.

Ten warto zostawić na majówkę. W tym roku Święto Pracy 1 maja wypada w środę, z kolei 3 Maja w piątek. Wystarczy wolne w czwartek 2 maja, by odpoczywać w sumie przez 5 dni bez przerwy (od wtorku do niedzieli). Jeżeli weźmiemy trzy dni urlopu - w poniedziałek, wtorek i czwartek, to będziemy mogli odpoczywać przez całe siedem dni (od poniedziałku do niedzieli).

Kolejna okazja do dłuższego odpoczynku trafi się w czerwcu. W 2019 roku Boże Ciało wypada w czwartek 20 czerwca. Wystarczy jeden dzień urlopu - w piątek - by odpoczywać bez przerwy przez cztery dni (od czwartku do niedzieli).

Na tym długie weekendy w wakacyjne miesiące się kończą. Kolejna okazja jest w sierpniu. 15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To czwartek. I znów wolny piątek pozwala na odpoczynek przez cztery dni bez przerwy (od czwartku do niedzieli).

Następny długi weekend przypada w listopadzie - Wszystkich Świętych w 2019 roku wypadają w piątek 1 listopada. Bez żadnego urlopu można wydłużyć sobie weekend do trzech dni (od piątku do niedzieli). W listopadzie będzie okazja do jeszcze jednego długiego weekendu - z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada w 2019 roku to poniedziałek, co oznacza kolejne trzy dni odpoczynku.

Ostatni i zarazem jeden z najdłuższych weekendów wypadnie w grudniu. Boże Narodzenie wypada w środę i czwartek 25 i 26 grudnia. Wystarczy więc wolny piątek, by odpoczywać nieustannie od środy do niedzieli. Grudniowy weekend można sobie zdecydowanie bardziej rozszerzyć. I tak - biorąc dodatkowe dwa dni wolne 30 i 31 grudnia, można długi weekend wydłużyć aż do 7 dni (od środy 25 grudnia do środy 1 stycznia). Biorąc kolejne dwa dni, można odpoczywać od poniedziałku 23 grudnia do środy 1 stycznia. Wykorzystanie 5 dni urlopowych da w sumie 10 dni bez pracy.