Do kiedy rozliczyć PIT? Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji

Do kiedy zwrot podatku po rozliczeniu PIT?

Termin rozliczenia PIT wpływa na termin wypłaty ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku. W przypadku zeznań złożonych przez internet, wynosi on od 30 dni do 3 miesięcy. Najkrócej - bo do 30 dni - na zwrot podatku poczekają posiadacze Karty Dużej Rodziny. Standardowy czas zwrotu nadpłaconych zaliczek na podatek, w przypadku rozliczenia przez internet to maksymalnie 45 dni - jednak osoby, których rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, na zwrot podatku poczekają do trzech miesięcy, licząc od 30 kwietnia.